Stand: 18.01.2023 07:34 Uhr Harburg: Person stirbt bei Wohnungsbrand

In Hamburg-Harburg ist in der Nacht zum Mittwoch ein Mensch bei einem Wohnungsbrand ums Leben gekommen. Die Feuerwehr wurde um kurz nach 2 Uhr in die Baererstraße gerufen. In der brennenden Wohnung fanden die Rettungskräfte eine Person. Sie versuchten noch vergeblich sie zu reanimieren.

