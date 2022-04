Stand: 29.04.2022 08:11 Uhr Harburg: Mehrfamilienhaus wegen umgestürztem Baum evakuiert

In Harburg musste am Donnerstagabend ein Mehrfamilienhaus evakuiert werden. Grund war ein umgekippter Zwillingsbaum, der auf das Haus zu fallen drohte. Auch die Harburger Chaussee musste deswegen zeitweise gesperrt werden. Nach rund drei Stunden waren die Baumfällarbeiten beendet und die Bewohnerinnen und Bewohner durften zurück in das Haus. | Sendedatum NDR 90,3: 29.04.2022 07:30