Harburg: Marihuana-Plantage und Särge entdeckt Stand: 10.01.2021 08:29 Uhr Die Hamburger Polizei hat gestern Nachmittag eine ungewöhnlichen Entdeckung in einem leer stehenden Geschäft in Harburg gemacht: Die Ermittler fanden ein geheimes Depot für Särge.

Ein Anwohner hatte die Feuerwehr gerufen. Rund um ein jetzt leer stehendes Gebäude in der Eißendorfer Straße, in dem sich früher ein Drogeriemarkt befand, hatte er einen ungewöhnlichen Geruch bemerkt. Auch Feuerwehr und Polizei stellten einen undefinierbaren Geruch in dem dem früheren Geschäft fest.

Bis zu 40 Särge eingelagert

In dem Gebäude stießen sie auf eine frisch abgeerntete Marihuana-Plantage, die Ursprung für den auffälligen Geruch gewesen sein dürfte. Daneben fanden sie zwischen 30 und 40 Särge, wie ein Polizeisprecher NDR 90,3 bestätigte. Anwohnern zufolge soll der Mieter des früheren Drogeriemarktes diese im März vorigen Jahres dort eingelagert haben. Gerüchten nach, habe er auf ein Geschäft in der Corona-Pandemie gehofft.

