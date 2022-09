Stand: 26.09.2022 16:29 Uhr Harburg: Mann wegen Messerattacke auf 22-Jährigen vor Gericht

Aus nichtigem Anlass soll ein Mann in Harburg versucht haben, einen anderen zu töten. Dafür muss sich der 33-Jährige seit Montag vor dem Landgericht verantworten. Er soll in einem Bus versucht haben, auf einen Fahrgast mit einem Taschenmesser einzustechen. Später soll er ihn vor dem Phoenix-Center in Kopf und Oberkörper gestochen haben. Der Angeklagte sagte aus, gar nicht mitbekommen zu haben, dass er den 22-Jährigen verletzt hatte.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | 26.09.2022 | 15:00 Uhr