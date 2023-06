Stand: 29.06.2023 07:46 Uhr Harburg: Mann nach Schüssen im Phönix-Viertel verletzt

Ein Mann ist in der Nacht zu Donnerstag in Harburg angeschossen worden. Nach Angaben der Polizei soll sich der Zwischenfall im Phönix-Viertel zugetragen haben. Einzelheiten will die Polizei im Laufe des Vormittags bekannt geben. Es seien wohl mehrere Schüsse gefallen, so die Polizei. Zuvor sei an derselben Stelle außerdem ein Verkehrsunfall gemeldet worden. Ob es einen Zusammenhang zwischen den Ereignissen gibt, konnte die Polizei zunächst nicht sagen.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | 29.06.2023 | 06:00 Uhr