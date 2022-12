Stand: 27.12.2022 14:13 Uhr Harburg: Lkw verursacht Auffahrunfall mit Linienbus

In Hamburg-Harburg ist am Dienstagmorgen ein Lkw auf einen Linienbus aufgefahren. Dabei wurden drei Menschen leicht verletzt: der LKW-Fahrer, der Busfahrer und ein Fahrgast. Der Unfall ereignete sich an der Haltestelle Hausbruch. Die beiden Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die genaue Unfallursache ist noch unklar.

