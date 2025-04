Harburg: Kampfmittelexperten untersuchen Gegenstand nahe ZOB Stand: 11.04.2025 17:55 Uhr Auf einer Baustelle für den Busbahnhof in Harburg ist ein verdächtiger Gegenstand gesichtet worden. Der Kampfmittelräumdienst will am Sonntag um 11 Uhr klären, ob es sich dabei möglicherweise um eine Weltkriegsbombe handelt.

Die Baustelle liegt in unmittelbarer Nähe des Harburger Bahnhofs. In elf Meter Tiefe wurde dort in dieser Woche ein verdächtiger Gegenstand gesichtet. Um was genau es sich dabei handelt, ist offen. Es könnte ein Findling sein oder auch eine Weltkriegsbombe. Der Kampfmittelräumdienst will den Fund auf der Baustelle für den Busbahnhof (ZOB) in Harburg am Sonntagmorgen untersuchen. Der Bahnhof wird seit Sommer 2024 komplett neu gebaut.

Bombenentschärfung hätte weitreichende Folgen

Im Falle einer Entschärfung hätte das weitreichende Folgen: S-Bahn und Fernverkehr wären womöglich betroffen, der Fundort ist direkt neben dem Phoenix-Center. Es ist aber noch völlig unklar, was dort im Erdreich liegt. Ein Feuerwehrsprecher sagte, es könne sich auch um einen Findling oder eine alte Badewanne handeln.

