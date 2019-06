Stand: 22.06.2019 14:16 Uhr

Harburg: Grüne wollen mit SPD verhandeln

In Hamburg-Harburg sind die Weichen für ein rot-grünes Bündnis auf Bezirksebene gestellt. Die Mitgliederversammlung der Harburger Grünen hat sich am Freitagabend einstimmig für Koalitionsverhandlungen mit der SPD ausgesprochen.

Grüne und Sozialdemokraten liegen in der Harburger Bezirksversammlung mit jeweils 14 Mandaten gleichauf. Zusammen hätten sie eine Mehrheit der insgesamt 51 Sitze. Schon nach der Wahl vor einem Monat hatte die SPD ein Bündnis angeboten. Die Grünen führten aber auch Gespräche mit CDU, FDP und Linken. "Wir haben viele intensive Gespräche geführt, um auszuloten, in welcher Konstellation wir unsere grünen Ziele am besten umsetzen können", sagte Andreas Finkler, Sprecher des Kreisverbandes Harburg und neues Mitglied in der Bezirksversammlung.

Einstimmige Entscheidung

Auf der Mitgliederversammlung im Kulturzentrum Rieckhof fiel nun aber eine klare Entscheidung für Koalitionsverhandlungen mit den Sozialdemokraten: einstimmig - ohne Gegenstimmen oder Enthaltungen. Trotzdem betont Harburgs Grünen-Fraktionschefin Britta Herrmann: Ihre Partei setze im politischen Miteinander auf Vielfalt. Gute Ideen und Initiativen anderer Parteien sollten von einer grün-roten Mehrheit nicht per se abgelehnt werden.

Mögliche Koalitionen in anderen Bezirken

Auch im Bezirk Hamburg-Nord wollen die Grünen über eine Koalition mit der SPD verhandeln. Dort wären sie aber der stärkere Partner. In Altona und Eimsbüttel wäre Grün-Rot ebenfalls möglich, die Grünen haben sich dort aber noch nicht festgelegt. In Wandsbek könnte es dagegen ein "Jamaika"-Bündnis von Grünen, CDU und FDP geben.

