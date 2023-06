Stand: 06.06.2023 18:00 Uhr Gasaustritt in Tiefgarage nach mutmaßlichem Kupferdiebstahl

Die Bewohnerinnen und Bewohner eines Mehrfamilienhauses in Harburg haben am frühen Dienstagmorgen Gasgeruch in ihrer Tiefgarage bemerkt. Die Feuerwehr rückte mit 30 Einsatzkräften in der Harburger Schloßstraße an und entdeckte eine beschädigte Gasleitung an der Decke der Garage. Dort fehlten mehrere Meter Kupferrohr. Die Stelle wurde abgedichtet und der Gasnotdienst alarmiert. Die Polizei ermittelt nun wegen Kupferdiebstahls. Bei Gasaustritt kann schon ein kleiner Funke zu einer Explosion führen.

