Stand: 27.08.2022 06:29 Uhr Harburg: Feuerwehreinsatz wegen brennender Autos

In Harburg haben in der Nacht zu Sonnabend mehrere Autos gebrannt. Laut Feuerwehr hat auf einem Parkplatz an der Hohen Straße ein Wagen Feuer gefangen. Insgesamt brannten nach ersten Angaben drei Autos komplett aus. Vier weitere wurden teilweise massiv beschädigt. Die Feuerwehr war mit 20 Einsatzkräften vor Ort. Die Polizei versucht, die Brandursache herauszufinden. | Sendedatum NDR 90,3: 27.08.2022 06:30

