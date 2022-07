Stand: 23.07.2022 12:43 Uhr Harburg: Feuerwehr löscht Brand in Öl-Raffinerie

Die Hamburger Feuerwehr hat am Samstagvormittag einen Brand in einer Öl-Raffinerie in Harburg gelöscht. Ein Schaltschrank der Anlage in der Moorburger Straße hatte Feuer gefangen und viel Qualm verursacht. Ursache für den Brand war laut Feuerwehr ein Kurzschluss. Inzwischen konnte die Raffinerie ihren Betrieb wieder aufnehmen. | Sendedatum NDR 90,3: 23.07.2022 12:00

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 23.07.2022 | 12:00 Uhr