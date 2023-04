Stand: 21.04.2023 21:57 Uhr Harburg: Auto erfasst zwei Kinder auf der Straße

In Harburg sind zwei sechs Jahre alte Kinder am Freitag bei einem Verkehrsunfall verletzt worden. Sie wollten die Winsener Straße überqueren, als sie von einem Auto erfasst wurden. Eines der Kinder wurde schwer am Kopf verletzt und mit einem Rettungshubschrauber ins UKE geflogen.

