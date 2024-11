Stand: 18.11.2024 15:21 Uhr Harburg: Acht Menschen bei Kellerbrand verletzt

In der Hastedtstraße in Harburg hat es am Sonntagabend einen Großeinsatz der Hamburger Feuerwehr gegeben. In einem Mehrfamilienhaus war ein Feuer im Keller ausgebrochen. Die Ursache des Brandes ist noch unklar. Die Bewohnerinnen und Bewohner bemerkten den dichten Rauch und brachten sich über das Treppenhaus in Sicherheit. Dabei erlitten acht Personen Rauchgasvergiftungen, darunter zwei Säuglinge. Alle Betroffenen wurden vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht, Lebensgefahr bestand laut Feuerwehr nicht.

Dieses Thema im Programm: Hamburg Journal | 18.11.2024 | 18:00 Uhr