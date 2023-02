Stand: 20.02.2023 19:31 Uhr Harburg: 51-Jährige lebensgefährlich verletzt

Eine 51 Jahre alte Frau ist bei einer Auseinandersetzung in Harburg lebensgefährlich verletzt worden. Die Tat ereignete sich am Montagmorgen in der Wohnung eines 51 Jahre alten Mannes, bei dem es sich um den Lebensgefährten handeln soll. Die Polizei nahm den mutmaßlichen Täter fest. Der Hintergrund der Tat ist noch unklar. Das Dezernat für Beziehungsgewalt und die Mordkommission führen die Ermittlungen.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | 20.02.2023 | 19:00 Uhr