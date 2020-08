Stand: 29.08.2020 06:37 Uhr - NDR 90,3

Hapag Lloyd unterstützt mögliche Hafen-Kooperation

Die beiden größten Hafenbetreiber an der deutschen Nordsee-Küste, die HHLA und Eurogate, verhandeln seit ein paar Wochen über eine mögliche Kooperation. Hamburgs Wirtschaftssenator Michael Westhagemann und die norddeutschen Länder unterstützen das - und nun gibt es auch von der größten deutschen Reederei Hapag-Lloyd Rückenwind.

Hapag-Lloyd bei HHLA- und Eurogate-Gesprächen dabei

Der Wettbewerb sollte nicht zwischen den Häfen Hamburg, Bremerhaven und Wilhelmshaven ausgefochten werden, sagt Hapag-Lloyd-Vorstandsachef Rolf Habben Jansen. Er unterstützt die Gespräche über eine Kooperation.







Hapag-Lloyd: Wahre Konkurrenten sind Rotterdam und Antwerpen

Der Wettbewerb sollte nicht zwischen Hamburg, Bremerhaven und Wilhelmshaven ausgefochten werden, sagt Hapag-Lloyd-Vorstandsachef Rolf Habben Jansen im Gespräch mit NDR 90,3. Die wahren Konkurrenten für Norddeutschland seien Rotterdam und Antwerpen. Deshalb begrüße er, dass sich die norddeutschen Länder und auch die beiden größten Hafenbetreiber aufeinander zu bewegen, so Habben Jansen.

Habben Jansen fürchtet keine Preissteigerung

"Wir können uns vorstellen, dass wir künftig von Asien oder Nordamerika kommend zuerst mit unseren großen Schiffen in Wilhelmshaven anlegen - und nicht zuerst in den Niederlanden oder in Belgien", so Habben Jansen. Bislang müssen Megafrachter zuerst in anderen Häfen Container löschen, bevor sie die Weser oder die Elbe hinauf kommen. Die Möglichkeit, dass die Preise bei so einer Kooperation steigen, weil es kaum noch Konkurrenz innerhalb Deutschlands gibt, fürchtet Habben Jansen nicht

Hapag-Lloyd ist mit seinen Partnern in einer Reedereiallianz für mehr als die Hälfte des Umschlags in Hamburg verantwortlich.

