Hapag-Lloyd: Machtkampf bei Hauptversammlung

Der Logistikunternehmer Klaus-Michael Kühne kämpft weiter um mehr Einfluss bei der Hamburger Reederei Hapag-Lloyd. Kühne ist zwar größter Anteilseigner, mit seiner Holding aber nur mit einem Sitz im Aufsichtsrat vertreten.

Hauptversammlung bei Hapag-Lloyd NDR 90,3 - NDR 90,3 Aktuell - 05.06.2020 17:00 Uhr Autor/in: Dietrich Lehmann Der Hamburger Logistik-Unternehmer Klaus-Michael Kühne kämpft weiter um mehr Einfluss bei der Reederei Hapag-Lloyd. Dietrich Lehmann berichtet.







Es ist ein Fernduell, das es so bei einer Hauptversammlung von Hapag-Lloyd noch nicht gegeben hat. Auf der einen Seite Kühne mit seiner milliardenschweren Holding, auf der anderen Seite Anteilseigner aus Chile, die etwas weniger Aktien besitzen. Kühnes Antrag, einen weiteren Sitz im Aufsichtsrat zu bekommen, hatte das Unternehmen bereits vorher abgelehnt, weil Fristen nicht eingehalten wurden. Auf der virtuellen Hauptversammlung legte Kühnes Holding nun nach und hinterfragte die Kompetenz der derzeitigen Aufseher bei Hapag-Lloyd - jedoch ohne Erfolg. Am Ende wurde eine Vertreterin der Stadt Hamburg in das Gremium gewählt. Hamburg hält rund 14 Prozent an Hapag-Lloyd.

Hapag-Lloyd zahlt seinen Aktionären für das vergangene Jahr Dividende - trotz derzeit sinkender Einnahmen wegen der Corona-Krise. Allein die Stadt Hamburg nimmt so mehr als 25 Millionen Euro ein.

Hapag-Lloyd hält an Prognose fest

Trotz der Unsicherheiten in der internationalen Schifffahrt peilt Hapag-Lloyd im laufenden Jahr einen Gewinn vor Steuern und Zinsen von 500 Millionen bis zu einer Milliarde Euro an. Das obere Ende der Bandbreite sei allerdings aus heutiger Sicht kaum realisierbar, sagte Vorstandschef Rolf Habben Jansen. Hapag-Lloyd erwarte in Folge der Corona-Krise ein niedrigeres Transportvolumen als im Vorjahr, aber auch geringere Treibstoffkosten. Die Prognose gelte unter der Voraussetzung, dass der Höhepunkt der Corona-Pandemie im zweiten Quartal durchschritten sei, sodass es zu einer Erholung der Weltwirtschaft komme.

Weitere Informationen Hapag-Lloyd hofft auf Erholung nach Corona Die Hamburger Reederei Hapag-Lloyd befürchtet "deutliche Auswirkungen" der Corona-Krise, hofft danach aber auf eine Erholung der Wirtschaft. Mit einem Sparprogramm will sie ihr Gewinnziel erreichen. (15.05.2020) mehr

