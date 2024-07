Hanseviertel: Erlebnisgastronomie Le big TamTam eröffnet

Stand: 12.07.2024 11:30 Uhr

Le big TamTam: So heißt die neue und bunte Erlebnisgastronomie in der Hamburger Innenstadt. Am Freitag wurde die neue Gastromeile im Hanseviertel eröffnet.