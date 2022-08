Stand: 08.08.2022 20:45 Uhr Hanseatic Help eröffnet Geschäft am Ballindamm

Der gemeinnützige Verein Hanseatic Help hat sein neues Geschäft am Ballindamm eröffnet. In den Räumen im Hapag-Lloyd-Gebäude können zuerst vor allem Flüchtlingsfamilien aus der Ukraine Termine buchen und dann vor Ort Kleidung aus Spenden abholen. Das Angebot solle aber andere Hilfsbedürftige nicht ausschließen, erklärte Claudia Meister, die Geschäftsführerin von Hanseatic Help. Der Verein bittet um Sachspenden und sucht freiwillige Helferinnen und Helfer. | Sendedatum NDR Hamburg Journal: 08.08.2022 19:30

