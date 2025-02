Stand: 01.02.2025 10:10 Uhr Hansaplatz: Polizei fasst zufällig international gesuchten Mann

Am Donnerstagabend hat die Hamburger Polizei bei einem Schwerpunkteinsatz am Hansaplatz in St. Georg offenbar zufällig einen international gesuchten Mann gefasst. Einsatzkräfte überprüften routinemäßig Personalien und stießen dabei auf einen 50-Jährigen, der in Paris wegen des Mordes an einem 14-jährigen Mädchen gesucht wird. Das hat die Polizei auf Nachfrage bestätigt. Zuerst hatte das "Hamburger Abendblatt" darüber berichtet. Jetzt entscheidet die Staatsanwaltschaft über die Auslieferung des Mannes nach Frankreich.

