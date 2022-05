Stand: 09.05.2022 20:14 Uhr Hans Herbert Böhrs im Alter von 82 Jahren gestorben

Der Veranstalter, Musiker und Schauspieler Hans Herbert Böhrs ist am Sonntag im Alter von 82 Jahren gestorben. Böhrs war mehr als 40 Jahre lang Organisator der Kostümparty LiLaBe. Bundesweit bekannt wurde er als Musiker mit der Rentnerband. Außerdem spielte er in mehreren Otto-Filmen sowie in populären TV-Sendungen mit. | Sendedatum NDR 90,3: 09.05.2022 20:00