Stand: 10.11.2022 20:13 Uhr Hanns-Joachim-Friedrichs-Preis verliehen

Am Donnerstagabend ist in Hamburg der Hanns-Joachim-Friedrichs-Preis für Fernsehjournalismus vergeben worden. Preisträger sind Spiegel-Reporter Christoph Reuter und die Redaktion des russischsprachigen Bezahlsenders OstWest für ihre Ukraine-Berichterstattung. Der Sonderpreis 2022 ging an die Redaktion der ZDF-Kindernachrichten "logo!" für ihre "achtsame und ehrliche Berichterstattung über den Ukraine-Konflikt".

