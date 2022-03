Stand: 15.03.2022 16:07 Uhr Hanfkaugummi wegen bedenklicher Wirkung zurückgerufen

Ein Hanfkaugummi, der unter anderem in Bioläden in Hamburg und Schenefeld verkauft wurde, ist vom Hersteller zurückgerufen worden. Die Behörden haben darin große Mengen der psychoaktiven Substanz THC festgestellt. Es könne wegen einer reduzierten Reaktionszeit beim Führen von Fahrzeugen oder Maschinen zu gefährlichen Situationen kommen. Das Produkt ist von der Kette "Hand - der etwas andere Bioladen" in insgesamt fünf Bundesländern vertrieben worden. | Sendedatum NDR 90,3: 14.03.2022 20:00

