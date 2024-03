Stand: 14.03.2024 20:28 Uhr Handwerkskammer positioniert sich gegen Ausgrenzung

Die Hamburger Handwerkskammer hat eine Resolution verabschiedet - gegen Ausgrenzung, Extremismus und Rassismus. Der Titel "Das Handwerk: offen für alle" stehe für die große Integrationsleistung jeden Tag in den Betrieben, so die Vollversammlung am Donnerstag. In allen Gewerken arbeiteten Kolleginnen und Kollegen mit unterschiedlichsten Herkunfts- und Zuwanderungsgeschichten zusammen, entwickelten Ideen und schafften Werte für alle, hieß es.

