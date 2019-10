Stand: 09.10.2019 10:59 Uhr

Handwerker entdecken tote Frau in Eilbek

Im Hamburger Stadtteil Eilbek haben Handwerker am Mittwochmorgen eine Frauenleiche entdeckt. Die Handwerker waren für Bauarbeiten in einem Mehrfamilienhaus in der Wagnerstraße. Dafür gingen sie auch auf die Rückseite des Gebäudes. Auf einer Terrasse im Hinterhof machten die Männer den grausigen Fund. Zwischen Hecken entdeckten sie die tote Frau. Wie lange sie dort schon gelegen hat, ist noch unklar.

Leiche in Eilbek entdeckt NDR 90,3 - NDR 90,3 Aktuell - 09.10.2019 11:00 Uhr Autor/in: Frauke Reinig Handwerker haben im Hamburger Stadtteil Eilbek die Leiche einer Frau entdeckt. Die Todesursache ist noch unklar. Frauke Reinig berichtet.







Obduktion soll Todesursache klären

Anzeichen für ein Fremdverschulden gebe es keine, sagte ein Polizeisprecher NDR 90,3. Deswegen ist auch nicht die Mordkommission ausgerückt, sondern sogenannte Todesermittler. Bei mysteriösen oder ungeklärkten Todesfällen versuchen Sie den Hergang zu rekonstruieren und die Todesursache herauszufinden. Der Fundort und die Verletzungen der Frau könnten in diesem Fall auf einen Sturz vom Balkon eines höher gelegenen Stockwerks deuten. Die genaue Todesursache soll jetzt eine Obduktion klären.

