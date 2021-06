Handelskammern Hamburg und Bremen rücken zusammen Stand: 25.06.2021 11:54 Uhr Die Konkurrenz der sogenannten "Pfeffersäcke" in Hamburg und Bremen wandelt sich zur Zusammenarbeit - aber nur auf Ebene ihrer Wirtschaftsvertretung: Die Handelskammern beider Städte teilen sich künftig einige Aufgaben.

Sie wollen dadurch effektiver werden und Kosten sparen. So stellen sie gemeinsam Dokumente über Weiterbildungen und über den Ursprung von Produkten aus, die ins Ausland gehen, die sogenannten Ursprungszeugnisse. Zusammengelegt werden auch Bildungsangebote, Rechtsberatungen und die Planung von Delegationsreisen.

"Steigern unsere Servicequalität"

"Die freiwerdenden Ressourcen wollen wir für ein aktiveres Standortmanagement einsetzen", sagt Malte Heyne, der Hauptgeschäftsführer der Handelskammer Hamburg. Gemeint ist die Wirtschaftsförderung - die Kammer will so ihre neue Standortstrategie "Hamburg 2040" vorantreiben. Matthias Fonger, Hauptgeschäftsführer der Bremer Kammer sagt: "Wir steigern so unsere Servicequalität und senken die Kosten."

Wie hoch die Einsparung ist, ist bislang unklar. Die Handelskammer Hamburg vertritt 170.000 Unternehmen, die Bremer immerhin 54.000.

