Handelskammer will die Hamburger Innenstadt beleben Stand: 11.05.2021 11:44 Uhr Wie kann die Hamburger Innenstadt belebter und beliebter werden? Die Handelskammer hat ein umfassendes Konzept entwickelt, mit dem der Charakter der City in den kommenden 20 Jahren grundlegend verändert werden könnte.

Der klassische Einzelhandel ist nicht mehr das Zugpferd, das Menschen aus Hamburg und dem Umland in die Innenstadt zieht. Die Corona-Pandemie wirkt hier nur als eine Art Turbo, beschleunigt alles, heißt es in dem 50-seitigen Konzept.

Mehr Erlebnis- und Wohnraum

Stattdessen setzt die Handelskammer darauf, dass die City mehr zu einem Erlebnis- und Veranstaltungsraum wird - und dass mehr Wohnungen entstehen. Dafür sollen nach Ansicht der Kammer auch bestehende Häuser aufgestockt werden, in frei werdende Büros könnten Wohnungen kommen.

Wasserlauf in der Hamburger Innenstadt

Besonders ungewöhnlich sind Ideen für die Mönckebergstraße: Anstelle einer Straße schlägt die Handelskammer einen Wasserlauf oberhalb der U-Bahn-Linie 3 vor, der von Brücken wie in Venedig überspannt wird. Dazu sollen in der Mönckebergstraße und in der Straße Lange Mühren Bäume gepflanzt werden. "Amazonas Mönckebergstraße" nennt die Kammer dieses Projekt. Auf den Alsterfleeten könnten schwimmende Beachclubs entstehen, auf der Binnenalster eine schwimmende Freilichtbühne, so der Vorschlag.

