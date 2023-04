Stand: 18.04.2023 19:30 Uhr Handelskammer veranstaltet Azubi-Speeddating

In der Handelskammer hat am Dienstagvormittag zum neunten Mal das "Azubi-Speeddating" stattgefunden. Dabei treffen junge Menschen, die eine Ausbildung suchen, auf Vertreter und Vertreterinnen von Unternehmen. Etwa 300 Jugendliche nutzten die Gelegenheit, um 60 Ausbildungsunternehmen kennenzulernen. Beim Speeddating können sich die jungen Menschen den Unternehmen präsentieren und sich auch über unterschiedliche Ausbildungsberufe informieren. Bei der Handelskammer sind aktuell noch mehr als 1.400 freie Ausbildungsplätze in verschiedenen Branchen gemeldet.

