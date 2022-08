Handel mit Doping- und Potenzmitteln: 34-Jähriger vor Gericht Stand: 02.08.2022 16:48 Uhr Am Amtsgericht Wandsbek hat am Dienstag ein Prozess gegen einen 34-Jährigen begonnen. Er muss sich wegen des Handels mit Dopingmitteln verantworten.

Laut Staatsanwaltschaft soll der Angeklagte große Mengen Anabolika und Potenzmittel gelagert und gewinnbringend weiterverkauft haben. Die vielen unterschiedlichen Präparate sind in der Anklageschrift über viereinhalb DIN-A4-Seiten aufgelistet. Aufbewahrt habe der Mann die zum Teil verschreibungspflichtigen Mittel in zwei Wohnungen und in einem gemieteten Lagerraum in Wandsbek.

Wert von mehr als 100.000 Euro

Laut eines Experten hat die Ware einen Schwarzmarktwert von mindestens 134.000 Euro. Der Angeklagte ließ über seinen Verteidiger mitteilen, er habe zum Tatzeitpunkt im Frühjahr letzten Jahres Geld gebraucht, weil er wegen der Pandemie seinen Aushilfsjob in der Gastronomie verloren habe. Woher er die Anabolika und Potenzmittel hat und an wen er sie verkauft hat, dazu werde er sich im Prozess nicht äußern.

