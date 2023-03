Stand: 16.03.2023 20:06 Uhr Handball: Nachholtermin für HSV Hamburg - THW Kiel steht fest

Wichtiger Termin für Handballfans: Für das Nachholspiel zwischen dem Bundesligisten HSV Hamburg und dem THW Kiel steht das Datum fest. Am Samstag, den 27. Mai wird das Nordduell angeworfen. Und zwar um 20. 30 Uhr in der Arena im Volkspark. Dieses Datum haben Hamburgs Handballer am Donnerstag bekannt gegeben.

