Stand: 22.12.2024 16:48 Uhr Handball: Hamburg spielt unentschieden gegen Flensburg

Der Handball Sportverein Hamburg hat in der Bundesliga am Sonntag unentschieden gespielt. Gegen einen der Titelfavoriten, die SG Flensburg-Handewitt, stand es am Ende beim Spiel in der ausverkauften Barclays Arena 32 zu 32.

