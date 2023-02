Stand: 19.02.2023 17:55 Uhr Handball: HSV Hamburg verliert in Magdeburg

In der Handball-Bundesliga hat der HSV Hamburg am Sonntagnachmittag beim SC Magdeburg mit 28:32 (15:15) verloren. Dabei zeigten sich die Hamburger beim Titelverteidiger lange Zeit gleichwertig. In der 40. Minute hatten sie sogar drei Tore Vorsprung. Erst in der Schlussphase drehten die favorisierten Magdeburger das Spiel. Bester Werfer der Hamburger war Casper Mortensen mit sieben Treffern.

