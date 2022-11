Stand: 10.11.2022 21:04 Uhr Handball: HSV Hamburg verliert in Erlangen

Der HSV Hamburg hat in der Handball-Bundesliga nach drei Siegen in Folge eine Niederlage kassiert. Die Mannschaft von Torsten Jansen verlor am Donnerstagabend beim HC Erlangen mit 29:35 (13:15) und belegt jetzt Rang zehn. Bester Schütze bei den Hamburgern war Jacob Lassen mit neun Toren.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | 10.11.2022 | 22:00 Uhr