Stand: 02.04.2023 17:58 Uhr Handball: HSV Hamburg teilt sich Punkte mit Stuttgart

Handball-Bundesligist HSV Hamburg hat erstmals in diesem Jahr einen Punkt in einem Heimspiel abgegeben. Die Hanseaten trennten sich am Sonntag 27:27 (12:11) vom TVB Stuttgart. Beste Hamburger Werfer waren mit je sechs Toren Dani Baijens und Casper Mortensen, der vor dem Spiel seine Vertragsverlängerung bis 2026 bekannt gegeben hatte. Jacob Lassen musste mit dem Verdacht auf eine Schlüsselbeinverletzung vom Feld. Der Däne wurde zur Kontrolle ins Krankenhaus gebracht.

