Handball: HSV Hamburg beendet Saison auf Platz 14

Der Handball-Bundesligist HSV Hamburg hat die Saison mit der vierten Niederlage in Folge beendet und belegt nun in der Abschlusstabelle Rang 14. Beim TBV Lemgo Lippe verloren die Hamburger am Sonntag mit 23:28 (11:10). Außerdem müssen sie für mehrere Monate auf Torhüter Jens Vortmann verzichten, der sich im Training die rechte Achillessehne gerissen hat. | Sendedatum NDR 90,3: 12.06.2022 11:00

