Stand: 16.04.2025 18:06 Uhr Hammerbrook: Feuerwehr löscht brennendes Auto

In Hammerbrook ist am Mittwochnachmittag vor dem A&O-Hotel ein Auto in Flammen aufgegangen. Dichter Rauch zog in das Gebäude, alle Gäste mussten vorsorglich ins Freie. Die Feuerwehr löschte den brennenden Mercedes zügig. Die Amsinckstraße war stadtauswärts gesperrt - es kam zu Verkehrsbehinderungen. Verletzt wurde niemand. Warum das Feuer ausbrach, ist unklar.

