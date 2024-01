Stand: 20.01.2024 21:54 Uhr Hamm: Reizgas in Flüchtlingsunterkunft versprüht

Bei einer Flüchtlingsunterkunft in der Eiffestraße in Hamm hat es am Samstagabend einen größeren Polizeieinsatz gegeben. Mehrere Menschen seien dort durch Reizgas verletzt worden, teilte ein Polizeisprecher mit. Sechs Kinder und ein Erwachsener hätten ersten Erkenntnissen zufolge leichte Atemwegs- und Augenreizungen erlitten. Sie konnten vor Ort versorgt werden. Wer das Reizgas versprüht hatte, ist noch unklar. Die Polizei ermittelt.