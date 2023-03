Stand: 26.03.2023 10:57 Uhr Hamm: Mann stirbt nach Schlägerei in Shisha-Bar

In Hamm ist ein Mann Opfer einer Gewalttat geworden. Die Einsatzkräfte wurden am Sonntag gegen 5.30 Uhr in den Grevenweg gerufen. Zeugen hatten von einer Schlägerei in einer Shisha-Bar berichtet. Die Polizei rückte mit einem Großaufgebot an und fand das Opfer leblos vor der Bar. Der Mann starb später im Krankenhaus. Die Hintergründe sind noch unklar.

