Hamm: Älteres Ehepaar tot aufgefunden - Obduktion angeordnet

In einer Wohnung im Schadesweg in Hamm ist am Donnerstagnachmittag ein älteres Ehepaar tot aufgefunden worden. Ein Pflegedienst hatte die Rettungskräfte alarmiert. Nach Angaben der Mordkommission tötete offenbar der 84-Jährige seine 82 Jahre alte Frau und nahm sich anschließend das Leben. Die Leichen sollen nun obduziert werden.

