Stand: 26.07.2023 20:29 Uhr Hamm: Älteres Ehepaar tot aufgefunden

In einer Wohnung im Schadesweg in Hamm ist am Donnerstagnachmittag ein älteres Ehepaar tot aufgefunden worden. Ein Pflegedienst hatte die Rettungskräfte alarmiert. Die Hamburger Polizei vermutet, dass der 84-jährige Mann erst seine 82-jährige bettlägerige Frau umgebracht hat und sich anschließend selbst tötete. Die Ermittlungen sind aber noch nicht abgeschlossen.

