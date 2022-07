Stand: 06.07.2022 19:30 Uhr Hamm: Abendmarkt ersetzt Wochenmarkt am Vormittag

Nach einer zweimonatigen Testphase soll es jetzt im Hamburger Stadtteil Hamm dauerhaft möglich sein, abends auf dem Wochenmarkt einkaufen. Der Abendmarkt in der Straße Bei der Vogelstange war in den vergangenen Wochen so beliebt, dass er von August an den bisher vormittags stattfindenden Wochenmarkt ersetzen wird. | Sendedatum NDR 90,3: 06.07.2022 19:00

