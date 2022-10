Stand: 07.10.2022 16:57 Uhr Hamm: 74-Jährige tot aufgefunden - Polizei sucht Zeugen

Nach dem Fund einer toten 74-Jährigen in einer Seniorenunterkunft in Hamm sucht die Polizei nach Zeuginnen und Zeugen. Die rechtsmedizinischen Untersuchungen hätten ergeben, dass die Seniorin gewaltsam zu Tode kam, teilte die Polizei am Freitag mit. Die Frau wurde nach bisherigen Erkenntnissen am 24. September von einem Pflegedienst tot in ihrer Wohnung in der Seniorenunterkunft gefunden. Die Ermittler gehen davon aus, dass sie bereits am Tag zuvor zwischen 12 und 19 Uhr getötet wurde. Die Polizei ist nun auf der Suche nach Zeuginnen und Zeugen, die verdächtige Personen bemerkt haben.

