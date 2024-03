Hamburgs städtische Unternehmen sind deutlich gewachsen Stand: 12.03.2024 18:39 Uhr Von Hochbahn über die Stadtreinigung bis zu den Friedhöfen und dem Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf (UKE): Hamburgs öffentliche Unternehmen sind deutlich gewachsen. Nach dem Beteiligungsbericht, den der Senat beschlossen hat, ist die Zahl der Beschäftigten auf knapp 73.000 gestiegen.

Rund 2.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mehr als noch im Vorjahr haben die städtischen Unternehmen 2022 gehabt. Das ist ein Plus von knapp drei Prozent. Bei der Ausbildung liegt der Zuwachs sogar doppelt so hoch. Die öffentlichen Unternehmen sind ein Motor der Stadt - in vielerlei Hinsicht, sagte Finanzsenator Andreas Dressel (SPD). Außerdem gingen sie bei der Umsetzung gesellschaftspolitischer Zielstellungen mit gutem Beispiel voran. So liege der Frauenanteil an den Aufsichtsratsmandaten in den Unternehmen bei 50 Prozent. Bei den Geschäftsleitungen sei noch Luft nach oben, hier lag der Frauenanteil 2022 demnach erst bei gut 26 Prozent.

Gestiegene Gehälter im Management

Die am besten bezahlten Jobs gibt es im Bereich Verkehr und Logistik. Platz 1 bis 4 hat wie in den vergangenen Jahren der Vorstand des Hafenbetreibers HHLA. Deren Chefin Angela Titzrath erhielt 2022 zwar etwa 3.000 Euro weniger als im Jahr zuvor, schafft es aber immer noch auf mehr als eine Million Euro. Das ist mehr als vier Mal so viel wie Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD). Etwas zugelegt beim Einkommen hat UKE-Chef Burkhard Göke, der mit gut 570.000 Euro auf Rang 5 folgt. Rund 530.000 Euro - ein Gehaltsplus von rund fünf Prozent - konnte Flughafenchef Michael Eggenschwiler verbuchen, der inzwischen im Ruhestand ist. Dahinter folgen Eggenschwilers Nachfolger Christian Kunsch und der inzwischen ebenfalls ausgeschiedene Hochbahn-Chef Henrik Falk. Immerhin: Nimmt man alle öffentlichen Unternehmen zusammen, dann ist der Abstand zwischen den Chefgehältern und dem Durchschnittseinkommen aller Beschäftigten dort gleich geblieben. Das Verhältnis liegt bei 1 zu 3,81 - wie im Jahr 2021.

Öffentliche Unternehmen machen mehr Schulden

Gestiegen ist auch der Schuldenstand der öffentlichen Unternehmen, nämlich auf knapp 18 Milliarden Euro. Am meisten stiegen die Schulden bei den Unternehmen, die zum Bereich Energieversorgung gehören, wie etwa Stromnetz und Gasnetz Hamburg. In Zukunft will die Stadt die Schulden der öffentlichen Unternehmen unter einem Dach managen - und gründet dafür mit der Finanzservice-Agentur eine eigene Firma. Dadurch sollen die öffentlichen Unternehmen Kredite zu den gleichen, vergleichsweise günstigen Konditionen aufnehmen können wie die Stadt.

Viel Kritik von den Oppositionsparteien

Kritik daran kommt unter anderem von AfD und auch der CDU. "Hier drängt sich insbesondere der Verdacht auf, dass der Finanzsenator nach neuen Gelegenheiten sucht, immer mehr Schulden im Konzern Hamburg aufnehmen zu können", sagte der haushaltspolitische Sprecher der CDU, Thilo Kleibauer. Die Linke fordert dagegen, die Schuldenbremse abzuschaffen, damit noch mehr investiert werden kann.

Insgesamt eine Bilanzsumme von 50 Milliarden Euro

Der vorgelegte Beteiligungsbericht für das Geschäftsjahr 2022 gibt einen Überblick über 109 von insgesamt 360 rechtlich selbstständigen Unternehmen, an denen die Stadt mittel- oder unmittelbar beteiligt ist. Zusammen weisen sie eine Bilanzsumme von über 50 Milliarden Euro auf.

