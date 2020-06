Stand: 12.06.2020 10:25 Uhr - NDR 90,3

Hamburgs öffentlicher Nahverkehr soll ausgebaut werden

Hamburgs neuer Verkehrssenator Anjes Tjarks (Grüne) will den öffentlichen Nahverkehr in der Stadt zügig ausbauen. Stadtteile und Bereiche außerhalb des Ring 2 sollen durch neue Angebote besser angebunden werden, sagte er im Interview mit NDR 90,3.

Tjarks: "Auto- und Radverkehr voneinander trennen" NDR 90,3 - 12.06.2020 08:00 Uhr Anjes Tjarks, Hamburgs neuer Verkehrssenator, will den öffentlichen Nahverkehr ausbauen. Auf den Straßen will er den Auto- und Radverkehr voneinander trennen, sagte er im Interview mit NDR 90,3.







1,89 bei 9 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Ökologisch und ökonomisch sinnvolle Lösungen

Es sei weder ökologisch noch ökonomisch sinnvoll mit einem großen Gelenkbus beispielsweise durch die Vier- und Marschlande zu fahren, so der Senator. Entscheidend sei, dass ein Bus oder ein Taxi dann kommt, wenn man es brauche. Erste Versuche gebe es bereits im Hamburger Westen. Man müsse sukzessive gucken, ob man das in einen öffentlichen Nahverkehr integrieren könne.

Trennung von Rad- und Autoverkehr

Ebenfalls zügig ausgebaut werden sollen die Radwege, geplant seien 60 bis 80 Kilometer pro Jahr. Eine Überlegung sei auch, den Auto- und den Radverkehr voneinander zu trennen - nach Kopenhagener Vorbild könne die Trennung höhenversetzt stattfinden. "Die Radwege sind dann etwa zehn Zentimeter höher als die Autostraße", erläuterte Tjarks.

Verlegung von Buslinien testen

Aktiv will Tjarks sich auch um das Thema autofreie Innenstadt kümmern. Ausprobieren wolle man, die Busse aus der Mönckebergstraße in die Steinstraße zu verlegen. Das müsse man sich ein paar Wochen angucken, mit den Geschäftsleuten reden und dann sehen, welche Lösung dort praktikabel sei. Am Ende könne es auch sein, dass alles so bleibt wie es jetzt ist, so der Senator.

Weitere Informationen Grüne Fraktionsspitze: Doppelspitze soll Tjarks beerben Wer tritt die Nachfolge von Verkehrssenator Anjes Tjarks an der Fraktionsspitze der Grünen an? Nach Informationen von NDR 90,3 wird am Montag eine Doppelspitze gewählt. (12.06.2020) mehr Tjarks will "Phantomdebatten" loswerden Wer hat Schuld an den Staus in Hamburg? Hamburgs frisch vereidigter Verkehrssenator spricht von einer "Phantomdebatte", die beendet werden müsse. In der wachsenden Stadt müsse man zusammenrücken. (11.06.2020) mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 12.06.2020 | 08:00 Uhr