Hamburgs einziger Weinberg bald Geschichte

Nach fast 24 Jahren ist vorerst Schluss mit dem Weinanbau in Hamburg: Der einzige Weinberg der Stadt am Stintfang wird seit heute gerodet - Grund sind Sanierungsarbeiten am Bahnhof Landungsbrücken. Aus diesem Anlass hat sich Bürgerschaft eine besondere Aktion überlegt: Liebhaber konnten sich alte Rebstöcke als Andenken abholen.

"Stintfang Cuvée" nur für Ehrengäste der Stadt

Die ersten Weinstöcke am Stintfang waren ein Geschenk der Wirte des "Stuttgarter Weindorfes" an die Bürgerschaft. Aus den Trauben wurde der "Stintfang Cuvée" gewonnen, den ausgewählte Gäste der Stadt als Geschenk bekamen. Maximal 50 kleine Flaschen konnten pro Jahr auf St. Pauli abgefüllt werden - wohlgemerkt: nach optimaler Weinlese. In den vergangenen Jahren musste die Ernte sogar ganz ausfallen, weil die Trauben auf dem Weinberg oberhalb der U-Bahn-Station Landungsbrücken gestohlen wurden.

Rodung wegen Sanierungsarbeiten

Der Weinberg muss jetzt weichen, weil das Dach der Haltestelle dringend saniert werden muss. Auch ein barrierefreier Ausbau der ganzen Station ist geplant, für insgesamt mehr als zwölf Millionen Euro. Die Vorarbeiten sollen Ende 2021 abgeschlossen sein.

