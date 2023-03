Stand: 30.03.2023 15:13 Uhr Hamburgs Wirtschaft 2022 deutlich gewachsen

Die Hamburger Wirtschaft hat im vergangenen Jahr deutlich zugelegt. Das Bruttoinlandsprodukt der Hansestadt stieg preisbereinigt im Vergleich zu 2021 um 4,5 Prozent, wie das Statistikamt Nord am Donnerstag mitteilte. Damit lag Hamburg den Angaben zufolge deutlich über dem Bundesdurchschnitt. In Deutschland stieg das Bruttoinlandsprodukt real um 1,8 Prozent. Besonders stark sei das Wachstum in den Bereichen Handel, Verkehr und Lagerei, Gastgewerbe, Information und Kommunikation ausgefallen.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | 30.03.2023 | 15:00 Uhr