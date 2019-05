Stand: 02.05.2019 07:49 Uhr

Hamburgs Wasserlichtorgel spielt wieder

Startschuss für die sanierte Wasserlichtorgel im Hamburger Park Planten un Blomen: Im Beisein von Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) begann am Mittwochabend die neue Saison. Vom 1. Mai bis zum 30. September versprühen 99 Düsen zu meist klassischer Musik Wasser. Illuminiert wird das Ganze dann von insgesamt 762 farbigen Scheinwerfern. Der Hauptstrahl kann eine Höhe von 36 Metern erreichen. Gebaut wurde die Wasserlichtorgel in ihrer jetzigen Form 1973, bis zu 5.000 Besucher kommen pro Tag zu den Vorstellungen am Parksee. Seit September 2018 wurde die Wasserlichtorgel saniert. Gebäude, Wasserbecken und vor allem die Technik wurden erneuert.

Die Wasserlichtorgel spielt wieder NDR 90,3 - NDR 90,3 Aktuell - 02.05.2019 07:29 Uhr Die Wasserlichtorgel im Hamburger Park Planten un Blomen ist saniert worden. Am Abend des 1. Mai gab es den Startschuss für die neue Saison.







3 bei 7 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Tagsüber gibt es Wasserspiele um 14, 16 und 18 Uhr - allerdings ohne Licht. An Sonn- und Feiertagen werden die Wasserspiele um 14 Uhr mit Musik untermalt. Die farbigen Wasserlichtkonzerte werden jeden Abend um 22 Uhr und ab September jeden Abend um 21 Uhr gespielt.

Mehr zu diesem Thema sehen Sie auch heute Abend ab 19.30 Uhr im Hamburg Journal des NDR Fernsehens.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 02.05.2019 | 07:13 Uhr