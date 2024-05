Stand: 16.05.2024 07:57 Uhr Hamburgs Tennisprofi Zverev zieht in Rom ins Halbfinale ein

Tennis-Olympiasieger Alexander Zverev kommt eineinhalb Wochen vor dem Start der French Open immer besser in Fahrt. Beim ATP-Masters in Rom schlug der Hamburger den US-Amerikaner Taylor Fritz trotz einer frühen Schrecksekunde souverän mit 6:4, 6:3 und zog ins Halbfinale ein. Zverev musste sich nach seinem Sturz an der linken Hand zwar behandeln lassen, konnte das Match aber offenbar ohne größere Schmerzen fortsetzen. Am Freitag trifft er auf Alejandro Tabilo aus Chile.

