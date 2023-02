Hamburgs Sportvereine: Fast 30.000 neue Mitglieder

Stand: 14.02.2023 19:00 Uhr

Die Breitensportvereine in Hamburg erholen sich immer weiter von der Corona-Pandemie. Im vergangenen Jahr sind fast 30.000 neue Vereinsmitglieder in die Clubs eingetreten, so der Hamburger Sportbund (HSB).