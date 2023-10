Stand: 06.10.2023 09:45 Uhr Hamburgs Sporttalente des Jahres ausgezeichnet

Am Donnerstag wurden Nachwuchssportler bei einer Gala als Hamburgs Sporttalente des Jahres ausgezeichnet.

Jüngster Preisträger war der erst 13 Jahre alte Johann Nagel-Heyer, Deutschlands aktuell bester Tennisspieler seiner Altersklasse. Als Hamburgs bestes Nachwuchsteam wurden die U17 Segel-Weltmeisterinnen Esther Rodenhausen und Luisa Becker ausgezeichnet. Der Titel in der Kategorie weiblich ging an Nike Versace. Die Ruderin gewann mit dem Achter in der Altersklasse U19 WM-Silber. Der Sonderpreis der Jury ging an Clara Bekiel. Die 16-jährige Leichtathletin war als jüngste deutsche Sportlerin bei den Special Olympics angetreten und holte dort zweimal Bronze.

