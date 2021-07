Hamburgs Schwanenvater 35 Jahre im Amt Stand: 31.07.2021 20:54 Uhr Dieses Amt ist einzigartig in Deutschland: Seit 1674 hat Hamburg einen Schwanenvater. Seit 1996 nimmt Olaf Nieß diese Aufgabe wahr.

Am Sonntag ist Nieß genau 35 Jahre im Amt. Er hatte die Aufgabe 1986 von seinem Vater übernommen. Seither ist er praktisch jeden Tag auf der Alster unterwegs. Auf dem Gelände des Schwanenhauses ist Olaf Nieß aufgewachsen und mit den Tieren vertraut. Das Schwanengebäude soll demnächst übrigens neu gebaut werden.

Kuriose Einsätze in 35 Jahren

Das Hüten und die Pflege der Schwäne ist aber nur eine von vielen Aufgaben. Die Notfallrettung von Tieren gehört ebenfalls zum Bereich des Schwanenvaters. In den vergangenen 35 Jahren brachte das Amt auch kuriose Einsätze mit sich. So wurde Olaf Nieß 2012 in die Hamburger Innenstadt gerufen, um eine Horde Wilschweine einzufangen.

Eine Hamburger Tradition

Einer der Höhepunkte ist das Einsammeln der Schwäne im Herbst, wenn die Tiere ins Winterquartier am Eppendorfer Mühlenteich gebracht werden müssen. Aufsehen erregt ebenso die Rückkehr der Schwäne aus dem Winterquartier im Frühjahr - für viele Hamburgerinnen und Hamburger ein deutliches Anzeichen für den Frühlingsbeginn. Das Hamburger Schwanenwesen gibt es übrigens seit dem 11. Jahrhundert. Die Planstelle des "Schwanenvaters" existiert seit 1674 und ist damit die älteste Behördenplanstelle der Stadt.

